В парламенте ищут «адскую машину»

сообщение от неизвестного мужчины о заминировании парламента поступило приблизительно в 14.00 по спецлинии «102». Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

После получения информации, в ВР немедленно выехали следственно-оперативные группы и взрывотехническая служба, которые сейчас работают на месте.

Как сообщалось ранее, охрана Верховной Рады Украины впервые за всю историю попросила журналистов на время перерыва, до 16.00, покинуть помещение Верховной Рады Украины.

Работники охраны ВР объяснили, что их просьба связана с необходимостью проведения проверки, однако они не уточнили, что именно будут проверять. По неофициальным данным, в правоохранительные органы поступил звонок о заминировании парламента.

Представители милиции, которые стоят возле ВР, запрещают находиться на площади перед парламентом. Они также не дают никаких официальных объяснений.