ВО Тризуб заявляет, что аресты за памятник Сталину продолжаются

Количество задержанных и арестованных по делу о подрыве памятника Сталину в Запорожье членов Всеукраинской организации “Тризуб” им. С. Бандеры по состоянию на 18:00 10 января возросло до пятнадцати человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном проводе ВО “Тризуб”.

Как отметил представитель ВО "Тризуб", задержание и аресты членов организации, которые начались 8 января, продолжались на протяжении 9 января и сегодняшнего дня. По его информации, задержание членов организации происходило не только в западных областях Украины, но и в Харькове и Запорожье. При этом, по его словам, к задержанным не допускают адвокатов, поэтому на данный момент тяжело установить, где именно находятся задержанные.

Как сообщалось, сегодня в первой половине дня было обнародовано заявление Центрального провода ВО "Тризуб", в котором речь шла о том, что 8 января в Рогатинском районе Ивано-Франковской области был задержан руководитель Центрального провода ВО "Тризуб" им. С. Бандеры Андрей СТЕМПИЦКИЙ, его сын Филипп СТЕМПИЦКИЙ, а также Роман ХМАРА. 9 января был задержан бывший руководитель Центрального провода Дмитрий ЯРОШ, первый заместитель ВО "Тризуб" Андрей ТАРАСЕНКО, председатель Украинского отделения Антиимперского фронта Ростислав ВИНАР и председатель Днепропетровской областной организации "Тризуб Сергей БОРИСЕНКО. 10 января арестован председатель Тернопольской областной организации "Тризуб" им. С. Бандеры.

По словам авторов заявления, арестованным выдвигаются обвинения в терроризме в связи со взрывом в Запорожье. “Все обвинения, выдвинутые правоохранительными органами, считаем надуманными, сфабрикованными и заказными. Эти действия нынешней власти расцениваем как проявление политических репрессий и попытку подавления украинских патриотических сил”, - говорится в заявлении Центрального провода ВО “Тризуб”.

Справка УНИАН. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего был полностью разрушен памятник Сталину. Взрывом также выбило оконные стекла в здании обкома и немного повредило само здание.

Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года. Прокуратура Запорожской области квалифицировала подрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело в милиции, передала его в СБУ.