Яценюк в Оттаве встретился с министром национальной обороны Канады

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в рамках двухдневного официального визита в Канаду встретился в г. Оттава с министром национальной обороны Канады Гордоном О’КОННОРОМ.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА, в ходе беседы стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества в военной сфере, в частности - вопрос участия Украины и Канады в миротворческих операциях, реализации проектов в сфере военного образования и сотрудничества на рынке стратегической транспортной авиации. Также были обсуждены некоторые аспекты подготовки визита министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО в Канаду.

В ходе встречи собеседники дали высокую оценку состоянию выполнения программ содействия образованию военнослужащих Украины.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК выразил благодарность за помощь в ликвидации избыточного стрелкового оружия и непригодных для использования боеприпасов, а также за сотрудничество в рамках Глобального партнерства против распространения оружия и материалов массового уничтожения.

Министр национальной обороны Канады подтвердил дальнейшую поддержку Канадой евроатлантических стремлений Украины.

А.ЯЦЕНЮК выразил соболезнование Г.О’КОННОРУ в связи с гибелью канадского военнослужащего в авиакатастрофе самолета наблюдателей международных миротворческих сил в Египте.