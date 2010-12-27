Турчинов заметил, что следователи по «делу Тимошенко» очень спешат

Бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сегодня приходил на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на выходе из здания прокуратуры, отметив, что «сегодня быстро мы поработали в прокуратуре».

По словам А.ТУРЧИНОВА, сегодня в рамках расследования дела о выплате пенсий его попросили прокомментировать, на каких законодательных основаниях правительство приняло решение о конвертации денег и выплате пенсий.

«Я с удовольствием привел статьи действующего законодательства, в частности, Бюджетного кодекса, в соответствии с которыми деньги как общего, так и специального фонда должны быть зачислены на казначейские счета», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Также он выразил надежду, что это был последний его допрос, но «каждый раз у следствия находятся весомые основания снова встретиться».

Отвечая на вопрос, сколько может продолжаться следствие по этому делу, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Следователи об этом не говорят, но они очень спешат. Я так чувствую, что есть заказ по всем направлениям ускорить (расследование дела – УНИАН), чтобы что-то передавать в суды, а уже суды в рамках чрезвычайных ситуаций сейчас рассматривают очень быстро любые вопросы».