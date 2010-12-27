Тимошенко обещает принести в ГПУ «заявление о еще одном преступлении»

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование фактов нецелевого использования бюджетных средств в связи с необоснованным увеличением объемов финансирования строительства Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Об этом она сообщила сегодня журналистам после очередного допроса в Генпрокуратуре, информируется на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"На следующий допрос я обязательно принесу заявление о еще одном преступлении, которое сегодня делается в Украине. Это то, что связано с увеличением вдвое сметы на строительство НСК "Олимпийский" при подготовке к Евро-2012", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-глава правительства напомнила, что во времена ее премьерства строительство этого объекта оценивалось в значительно меньшие суммы. "Наше правительство строило НСК "Олимпийский" за 2 млрд. 144 млн. грн. Сейчас смета, которая изменена правительством, составляет 4,5 млрд. грн. Я хочу спросить: куда лишних 2 миллиарда гривен направляют, если твердо известно, что на НСК "Олимпийский" такие деньги не нужны?", - аргументировала она.

Ю.ТИМОШЕНКО не исключила, что таким образом бюджетные средства "отмываются" частными структурами через оффшорные счета. "Это расходы, которые через оффшоры на Кипре сегодня отмываются на частные счета высших чиновников Президента ЯНУКОВИЧА. И все это делается у нас на глазах", - подчеркнула лидер партии "Батьківщина".