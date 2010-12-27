Олийнык: задержание Луценко - крах правоохранительной системы

С задержанием Юрия ЛУЦЕНКО можно констатировать окончательный крах правоохранительной системы.

Об этом заявил внефракционный народный депутат Святослав ОЛИЙНЫК, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Чтобы констатировать полный коллапс правоохранительных органов, достаточно проанализировать судьбу четырех последних министров внутренних дел, - сказал С.ОЛИЙНЫК. - Как известно, Юрий Кравченко был фигурантом дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, сам ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах. Николай БИЛОКОНЬ долго находился в международном розыске. Василий ЦУШКО долгое время находился под следствием в связи с захватом здания Генпрокуратуры».

По словам депутата, кульминацией позора правоохранительной системы является задержание Ю.ЛУЦЕНКО, связанное с делом об отравлении Президента (бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – УНИАНА). «Все это свидетельствует о том, что авторитет правоохранительной, и, к сожалению, уже и судебной системы в глазах общества утерян окончательно», - заявил С.ОЛИЙНЫК.

По его словам, то, что в последние месяцы происходит с оппозиционными политиками, на самом деле является ежедневной реальностью каждого украинца на протяжении всех последних лет, включая периоды, когда нынешняя оппозиция была при власти.

«Единственное существенное отличие сегодняшнего дня - это отсутствие в государстве независимых судов. До смены политической власти в стране независимые суды были фактором, который сдерживал произвол правоохранительных органов. Теперь потеряно и это. На примере оппозиционных политиков можно наглядно увидеть реальный уровень давления, который ощущает все общество, в первую очередь - предприниматели. Такое положение вещей несовместимо с развитием гражданского общества и рыночной экономики. Вся полнота ответственности за сложившуюся ситуацию лежит в равной степени как на нынешней власти, так и на предыдущей, которая не занималась системным строительством демократического государства», – подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря с.г. Ю.ЛУЦЕНКО задержали сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» у его дома на улице Старонаводницкой в Киеве.

Экс-министра удерживают в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке.

В частности, Ю.Луценко обвиняют в завладении, по предварительному сговору с его водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тыс. грн. и в превышении служебных полномочий, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тыс. грн.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО ранее заявлял, что его пытаются "прив’язати" к делу об отравлении В.Ющенко.

В то же время 27 декабря начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО отвергал информацию о том, что экс-министр задержан в рамках расследования уголовного дела об отравлении прежнего Президента В.Ющенко.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО задержано из-за его нежелания знакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела. «Мы его предупреждали, что если он не будет знакомиться с материалами уголовного дела, или будет делать это медленно, то ему будет изменена мера пресечения», - сказал он. По словам Ю.БОЙЧЕНКО, экс-министр приходил в Генпрокуратуру знакомиться с материалами дела, но читал только по несколько листов.

Он также напомнил, что В отношении экс-министра возбуждено еще одно уголовное дело - за ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Впрочем, Ю.Бойченко не уточнил суть самого дела, заметив, что по нем уже начаты определенные следственные действия, и поэтому в интересах следствия разглашать, о чем именно идет речь сейчас нельзя.