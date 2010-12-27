В отношении Луценко возбуждено еще одно уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан в воскресенье, 26 декабря, подразделением СБУ «Альфа» возле его дома.

Сейчас экс-министр содержится в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке в Киеве.

Кроме того, 18 декабря Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.