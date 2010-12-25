Регионал: все заявления оппозиции надо брать под пристальный контроль

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО считает, что все заявления оппозиции необходимо брать под пристальный контроль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила накануне в эфире «Шустер LIVE», комментируя ситуацию с рассмотрением Верховной Радой законопроекта о доступе к публичной информации.

«Когда оппозиция заявляет о своих стремлениях, я не призываю верить нам, но я призываю под пристальный контроль ставить любое заявление со стороны оппозиции, потому что это может быть абсолютно голым пиаром, и практика это показала», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

При этом она обвинила оппозиционные фракции в том, что закон о доступе к публичной информации не был принят.

Как сообщал УНИАН, ВР 22 декабря отказалась рассмотреть проект закона о доступе к публичной информации.

В частности, народные депутаты подошли к рассмотрению данного вопроса повестки дня, но председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что данный законопроект не может быть сегодня рассмотрен, поскольку это будет противоречить 116 статье Регламента Верховной Рады.

Так, согласно выводам Главного юридического управления ВР, в законопроекте во время его подготовки ко второму чтению была изменена общая структура, объем и содержание текста законопроекта, которые парламентом не одобрялись в первом чтении, что противоречит части 1 статьи 116 Регламента ВР.

В ответ лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сказал: «Бывают правила, но бывают и исключение из правил».

Он посоветовал тому, кто не соглашается с рассмотрением сегодня данного законопроекта, написать заявление о своем несогласии и поставить свою подпись.

В ответ А.МАРТЫНЮК сказал: «Александр Сергеевич, вы не правы».

Он отметил, что не может с нарушением Регламента ставить на рассмотрение ВР данный законопроект.

А.ЕФРЕМОВ настаивал на рассмотрении данного законопроекта и А.МАРТЫНЮК поставил на голосование вопрос относительно рассмотрения данного проекта сегодня, несмотря на нарушение Регламента.

Фракция КПУ не поддержала такое предложение и за данное предложение проголосовали только 217 (при необходимых 226 – УНИАН) из 258 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.