Могилев хочет сократить, прежде всего, начальников в МВД

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заверяет, что сокращения в МВД большей частью коснутся управленческого аппарата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в перерыве коллегии МВД Украины, на которой подводились итоги деятельности милиции в этом году.

«Нам необходимо сократить начальствующий состав, а не тех, кто выполняет оперативные задачи, поэтому в основном сокращение будет касаться управленческого аппарата», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он добавил, что оптимизация количества личного состава направлена главным образом на поднятие его социального уровня и эффективное выполнение поставленной задачи.

«Мы не должны допустить ухудшение социального статуса наших работников», - сказал министр.

Также он отметил, что, по итогам года, практически все регионы имеют положительную оценку за работу и выполнение поставленных задач.

«Если в целом оценивать обстановку в стране, то тенденция стабильна», - сказал министр.

Как сообщалось, в ходе административной реформы количество работников МВД планируется сократить по меньшей мере на 30%.