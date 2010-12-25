ВО "Свобода": власть подготовила бюджет тоталитарной страны

Во Всеукраинском объединении “Свобода” считают, что на 2011 год власть подготовила непрофессиональный бюджет тоталитарной страны.

Об этом идет речь в аналитической записке специалистов организации, которая предоставлена УНИАН.

В документе отмечается, что бюджет принимался в Верховной Раде без надлежащего рассмотрения поправок, макроэкономические прогнозы нереальны. “Моделируя экономические тенденции 2011 года, правительство попробовало совместить суровые требования МФВ со своими оптимистическими желаниями. В сущности, правительство считает, сколько оно хочет потратить, и уже под это подгоняет макропоказатели вместо того, чтобы пытаться спрогнозировать как можно более точные макропоказатели, на их основе сделать консервативные прогнозы доходов бюджета, и уже эти прогнозируемые доходы расписывать на расходы”, - говорится в записке.

В ней также отмечается, что в бюджете предусмотрено резкое увеличение финансирования силовых структур – СБУ на 20%, а МВД – на почти 2 млрд. “Таким образом милиция почти приравнивается в потребностях роста к национальной армии, что дает четкий сигнал того, какие оборонные приоритеты у действующей власти... ВО "Свобода" уже неоднократно обращала внимание на то, что в Украине в последнее время формируется полицейское государство, и этот проект бюджета лишь дает нам четкие финансовые доказательства этой политики”, - говорится в записке..

Также в записке акцентируется внимание на том, что финансирование ГУД увеличилось больше, чем на 383 миллиона гривень по сравнению с 2010 годом. На 45% увеличивается финансирование деятельности Администрации Президента, на 200 млн. грн. увеличиваются расходы на медицинское обслуживание чиновников, а транспортное обслуживание власть предержащих потянет 180 млн. (на 60 млн. больше, чем в этом году).

“И это при том, что на развитие украинского языка в бюджете на следующий год предусмотрено в сорок раз меньше, чем на оздоровление власть предержащих, а финансирование образования планируется уменьшить на 1,5 млрд., и только 64 млн. отправить на его модернизацию. Серьезно урезано финансирование спорта, здравоохранения. Финансирование книгоиздания срезано с 33 млн. грн. до 20 млн.”, - говорится в документе.

В “Свободе” также отмечают, что в бюджете заложено 91,6 миллиарда гривень государственных заимствований, из которых только 3 миллиарда будут направлены на развитие. “Остальные же 88 млрд. – это банальное «проедание». Между тем, сумма расходов на обслуживание государственного долга в 2011 году превышает расходы на содержание украинской армии и на охрану здоровья вместе взятых. Заметим, что речь идет не о погашении огромного долга Украины – это лишь расходы на уплату процентов по нему”, - отмечено в записке.