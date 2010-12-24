В Ровно отметили 73-летие Вячеслава Чорновола

В Ровно отметили 73-ю годовщину со дня рождения известного политического и государственного деятеля, бывшего председателя Народного Руха Украины, Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись на одной из центральных улиц города, которая носит имя В.Чорновила, возле его памятной доски.

Сюда пришли активисты областной организации НРУ, представители общественности и молодежь. К памятной доске возложили цветы, а память об одном из основателей НРУ почтили минутой молчания.

«Вячеслав Чорновил был тем человеком, который собственными словами и поступками доказывал преданность национальной идее, - отметил в выступлении руководитель ривненских руховцев, бывший первый заместитель председателя облсовета Валентин КОРОЛЮК. – Чорновил еще при жизни стал символом бескомпромиссной борьбы за национальные идеалы».

По словам В.КОРОЛЮКА, В.Чорновила называли романтиком, но этот романтизм был действенный, утверждающий, «он принес пользу Украине в миллионы раз больше, чем прагматичные слова и действия многих нынешних политиков».