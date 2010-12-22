Янукович назначил ответственных за реформы в отраслях (список)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом поручил Кабинету Министров Украины подать до 1 февраля 2011 года проект Национального плана действий на 2011 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Об этом сказано в Указе Президента №1154/2010 от 21 декабря т.г. «О мерах по обеспечению эффективности реализации Программы экономических реформ на 2010 – 2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», текст которого размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент установил, что работу по внедрению данной программы, реализации национального плана действий на 2011 год относительно внедрения программы по соответствующим направлениям организуют и несут персональную ответственность за выполнение этой работы руководители направлений реформ.

Также Президент назначил руководителей направлений реформ. В частности, руководителем направлений реформ «Реформа нефтегазовой промышленности», «Реформа угольной отрасли», «Реформа электроэнергетики» назначен Юрий БОЙКО, руководителем направления реформ «Международная интеграция и сотрудничество» – Константин ГРИЩЕНКО, руководителем направления реформ «Внедрение национальных проектов» (по согласию) – Владислав КАСЬКИВ, руководителем направлений реформ «Приватизация и управление государственной собственностью», «Дерегуляция и развитие предпринимательства» – Андрей КЛЮЕВ, руководителем направления реформ «Развитие транспортной инфраструктуры» – Борис КОЛЕСНИКОВ, руководителем направления реформ «Реформа системы органов исполнительной власти» – Александр ЛАВРИНОВИЧ, руководителем направления реформ «Реформа медицинского обслуживания» – Илья ЕМЕЦ, руководителем направления реформ «Развитие сельского хозяйства и земельная реформа» – Николай ПРИСЯЖНЮК, руководителем направления реформ «Развитие научно-технической и инновационной сфер» – Владимир СЕМИНОЖЕНКО, руководителем направления реформ «Реформа государственной службы» – Станислав СКУБАШЕВСКИЙ, руководителем направления реформ «Реформа системы образования» – Дмитрий ТАБАЧНИК, руководителем направлений реформ «Региональное развитие и реформа межбюджетных отношений», «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» – Виктор ТИХОНОВ, руководителем направлений реформ «Реформа системы социальной поддержки», «Реформа системы пенсионного страхования» – Сергей ТИГИПКО, руководителем направлений реформ «Реформа налоговой системы», «Развитие финансового сектора», «Стабилизация Государственного бюджета Украины» – Федор ЯРОШЕНКО.

Также Президент поручил руководителям направлений реформ образовать в недельный срок тематические рабочие группы по внедрению реформ, привлекая в их состав представителей Координационного центра по внедрению экономических реформ, а также обеспечить подготовку и представление рабочими группами планов-графиков по внедрению экономических реформ и на их основе предложений к проекту Национального плана действий на 2011 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» и подать подготовленные предложения Кабинету Министров Украины.