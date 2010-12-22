ГПУ возбудила уголовное дело против пострадавших в драке бютовцев

По факту событий, произошедших в парламенте в прошлый четверг, 16 декабря, прокуратура возбудила уголовное дело против нардепов от БЮТ по факту препятствования деятельности народных депутатов, то есть, за блокирование трибуны. Об этом «Зеркалу недели» сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от «БЮТ-Батьківщина» Виктор Швец.

«Но есть другие статьи в Уголовном кодексе, которые предусматривают ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и препятствование деятельности государственного деятеля, которыми являются народные депутаты. Так вот мы требовали и требуем, чтобы уголовные дела были возбуждены именно против тех, кто совершил зверское нападение на народных депутатов Украины и нанес им телесные повреждения и другие повреждения здоровья», — подчеркнул Швец.

По его словам, народные депутаты от БЮТ уже давно обратились к генеральному прокурору с заявлением о совершении преступления, и согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, в течение 10 дней Генеральная прокуратура должна принять соответствующее решение.

«На сегодняшний день нам известно только то, что возбуждено уголовное дело за блокирование парламента. То есть, фактически мы можем говорить о том, что уголовное дело возбуждено против нас самих», — сказал председатель парламентского комитета.