Тимошенко пришла на допрос

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, ее плотно обступили активисты партии, которые выражают свою поддержку.

Сейчас у здания управления Генпрокуратуры находится около тысячи активистов партии «Батькивщина» и Народного Руха Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных в рамках Киотского протокола.

Как заявили в БЮТ, исчерпывающий ответ относительно экологических средств Ю.ТИМОШЕНКО дала еще 2 декабря во время трехчасового допроса в качестве свидетеля: "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола: это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро, не израсходованы никуда. Я показала следователям, что они на специальных счетах Министерства охраны окружающей среды, и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые дадут возможность эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть потрачены".

Сегодня, 20 декабря, Ю.ТИМОШЕНКО также вызвана в ГПУ на допрос.