Чечетов: сегодня мы дадим им пустить скупую мужскую слезу на трибуне
16:48, 16 декабря 2010Политика
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ПР завтра будет брать ситуацию под контроль
Вечернее заседание Верховной Рады Украины сегодня не состоится.
Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.
Он отметил, что никакие компромиссы с оппозиционными фракциями не достигнуты, «и мы дадим им возможность сегодня пустить скупую мужскую слезу на трибуне парламента, а завтра возьмем ситуацию под контроль».
В то же время, несколько депутатов из фракций КПУ и Партии регионов сообщили УНИАН, что им дана команда покинуть парламент.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром представители фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали работу Верховной Рады, требуя прекратить преследование лидеров оппозиции. Утреннего заседания парламента не было.
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