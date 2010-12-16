Чечетов: сегодня мы дадим им пустить скупую мужскую слезу на трибуне

Вечернее заседание Верховной Рады Украины сегодня не состоится.

Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что никакие компромиссы с оппозиционными фракциями не достигнуты, «и мы дадим им возможность сегодня пустить скупую мужскую слезу на трибуне парламента, а завтра возьмем ситуацию под контроль».

В то же время, несколько депутатов из фракций КПУ и Партии регионов сообщили УНИАН, что им дана команда покинуть парламент.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром представители фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали работу Верховной Рады, требуя прекратить преследование лидеров оппозиции. Утреннего заседания парламента не было.