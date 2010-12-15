Крымская милиция: депутат с дочерью скрываются от следствия

Проведение обысков у депутата Верховной Рады АРК, коммуниста Вячеслава ЗАХАРОВА и его дочери явилось вынужденной мерой, поскольку он подозревается в преступлении и на протяжении двух месяцев скрывается от следствия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

В рамках возбужденного 14 октября 2010 года прокурором АРК уголовного дела в отношении В.ЗАХАРОВА по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия), 14 декабря по месту его жительства, а также его дочери сотрудниками милиции были проведены обыски, сообщили в милиции.

В настоящее время дело находится в производстве следственного отдела Симферопольского городского управления милиции.

"Проведение обысков явилось вынужденной мерой, поскольку с момента возбуждения уголовного дела, на протяжении двух месяцев, гражданин В.ЗАХАРОВ в следственные органы не является, на повестки и вызовы к следователю не реагирует. До сих пор установить его местонахождение не представилось возможным, гражданин скрывается от следственных органов", - говорится в пресс-релизе.

В милиции пояснили, что в соответствии со ст. 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины, определяющей основания для производства обыска, эти следственные действия и были проведены у самого В.ЗАХАРОВА и его дочери. Целью проведения обысков являлось установление местонахождения лица, подозреваемого в совершении преступления, говорится в сообщении.

"В сложившейся ситуации обвинения сотрудников милиции в политической заангажированности, по меньшей мере, безосновательны", - считают в милиции.