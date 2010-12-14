Янукович заявляет о “существенном оживлении” внешней политики

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о “существенном оживлении” за год своего президентства внешней политики Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время традиционной встречи с руководителями диппредставительств зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Глава государства заметил, что “содержательные изменения во внешней политике Украины учитывают как наши национальные интересы, так и новые реалии глобализованного мира – и это нашло отражение в принятом в июле Законе „О принципах внутренней и внешней политики”. В данное время, напомнил Президент, продолжается разработка основополагающих концептуальных документов – Стратегии национальной безопасности Украины и Стратегии внешней политики Украины.

Президент обратил отдельное внимание на существенное оживление за последний год дипломатической деятельности.

“Рад, что мы нашли понимание наших партнеров. В этом зале я вижу много послов и руководителей представительств международных организаций, с которыми имел возможность познакомиться во время моих визитов за границу или в ходе визитов глав зарубежных государств в Украину. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас за личное содействие укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что главной стратегической целью Украины остается европейская интеграция и получение в перспективе полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте он отметил активизацию на протяжении 2010 года диалога с ЕС.

“В следующий год Украина вступает не только с новыми надеждами, но и с четким осознанием стоящих перед ней заданий и готовностью работать. Мы продолжим курс на активизацию отношений с нашими традиционными и новыми внешнеполитическими партнерами, будем увеличивать участие в усилиях мирового сообщества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития. В этом рассчитываем на ваше понимание и на конструктивное взаимодействие со всеми без исключения государствами и международными организациями, которые вы представляете”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к присутствующим дипломатам.