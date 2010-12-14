Из-за пьяного дебоша во Франкфурте заночевали все 59 членов делегации

Руководитель украинской делегации на Фестивале молодежи в ЮАР "регионал" Андрей Пинчук опровергает свою причастность к инциденту во Франкфуртском аэропорту.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном на YouTube, пишет Украинская правда.

Пинчук объяснил, что он не присутствовал во время инцидента, поскольку летел с другой частью делегации на день позже.

По его словам, первая часть украинской делегации, которая состояла из 59 человек, вылетала в ЮАР 11 декабря.

"При посадке самолета (во Франкфурте) возник инцидент, когда 5 человек из украинской делегации сняли с рейса. Согласно правилам безопасности, представители авиакомпании сослались на алкогольное опьянение этих 5 человек", - рассказал Пинчук.

"Другая часть делегации могла спокойно продолжить визит. Но представителями делегации, руководителями группы, львиную часть которой составляли представители Комсомола и молодые социалисты, было принято решение остаться вместе с этими 5 людьми и улететь на следующий день", - добавил он.

12 декабря, по словам Пинчука, другая часть делегации, в том числе и он, прилетели во Франкфурт, "встретились там, провели беседу, выяснили, из-за кого возник инцидент".

"Я предложил отправить этих людей обратно в Украину, но представители Комсомола настояли на том, чтобы они летели... Мы еще провели совещание, повысили дисциплину, ответственность и вылетели 12 декабря в 22:40 всей делегацией", - сказал Пинчук.

Он отметил, что со стороны властей Германии "официальных претензий нет, поскольку это было нарушение правил перелета".

"Эти 5 человек по прилету в Украину, конечно, понесут ответственность за свои действия, но это решение уже будет принимать Министерство", - заявил "регионал".