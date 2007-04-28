Цушко: либо судитесь, либо увольняйтесь

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО призывает руководителей МВД отстаивать честь и достоинство в суде в случае обнародования резонансных обвинений со стороны политиков.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, об этом он сказал на заседании коллегии МВД Украины по итогам первого квартала 2007 года

“Отстаивайте собственное достоинство в суде. Докажите себе, мне и обществу, что обвинения безосновательны. В противном случае имейте мужество и напишите рапорт об отставке”, - сказал руководитель МВД.

В.ЦУШКО также отметил недопустимость влияния политической ситуации в стране на деятельность милиции: “Прошу не отвлекаться на политическую ситуацию. Задача одна: чтобы люди не приезжали с оружием, чтобы не было незаконного финансирования политических сил, не было тренировок боевых групп в регионах!”.

Кроме того, министр отметил проблему нарушений в сфере регистрации земельных участков и недвижимости. По его словам, МВД получило соответствующее поручение Кабинета министров Украины. “Это новая форма рейдерства, подготовка к очередному перераспределению, объектом которого является земля”, - отметил он.

Среди самых проблемных регионов В.ЦУШКО назвал Киев и область, а также Крым. Министр отметил, что в регионах зафиксированы неодиночные факты участия отдельных депутатов и представителей политических партий в земельном рейдерстве.

Министр внутренних дел подверг жесткой критике работу МВД в сфере борьбы с экономическими преступлениями. “Доверие к милиции можно вернуть только тогда, когда через суд к ответственности будут привлекаться высокие должностные лица”, - подчеркнул В.ЦУШКО.

На коллегии Министерства было высказано предложение о создании подразделений борьбы с неформальными молодежными радикальными группировками, которые исповедуют неонацистскую и расистскую идеологию. Эти подразделения предложено создать на базе уголовного розыска за счет создания дополнительных штатных должностей. Они должны обеспечить правопорядок в контексте будущего проведения финала чемпионата Европы-2012 по футболу.

В.ЦУШКО отметил необходимость проведения ежеквартальных социологических опросов во всех регионах Украины об уровне доверия и оценке населением качества работы милиции.