Wikileaks: у США есть доказательства, что Украина врала про оружие с «Фаины»

США считают, что Украина везла оружие в Южный Судан на судне Фаина, которое было захвачено пиратами в 2008 году.

Об этом говорится в депеше от 11 сентября 2009 года, составленной по результатам встречи заместителя первого помощника Госсекретаря США Вана Дипена с украинской стороной, текст которого приводит Wikileaks.

Как известно, Украина всегда отрицала любые обвинения в продаже оружия Южному Судану, который США считают террористической страной.

По тексту депеши, американский член правительства Дипен встречался с заместителем гендиректора "Укрспецекспорта" Валерием Лысенко и директором департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества МИД Александром Никоненко.

В документе отмечается, что во время разговора с Лысенко, который отрицал обвинения о продаже оружия Судану Дипен "был вынужден" показать изображения со спутника.

Они свидетельствовали, что "танки Т-72 были выгружены в Кении, транспортированы в отстойники на железной дороге для дальнейшей перевозки, и окончательно в Южный Судан".

"Эта информация вызвала у украинской стороны смятение", - добавляется в документе.

После этого Дипен добавил, что каждая страна имеет суверенное право на экспортную политику, но "неправда - это не то, чего США могли ожидать от стратегического партнера".

В свою очередь Лысенко сообщил, что Украина изучит эту информацию, и снова подчеркнул, что Украина имеет отношения лишь с Кенией, а с Южным Суданом никаких отношений не было.

Вместе с тем он добавил, что Украина не может нести ответственность за действия третьей страны.

Как известно, судно Фаина с танками на борту была захвачена в сентябре 2008 года. В октябре 2008 года появилась информация о том, что оружие предназначено для Южного Судана, хотя Украина настаивала, что оружие для Кении.

Украинская правда