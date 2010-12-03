В понедельник в девяти городах Украины - фейерверки и салюты

Праздничные фейерверки и салют двадцатью залпами пройдут в девяти украинских городах 6 декабря по случаю девятнадцатилетия Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

Фейерверки начнутся в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 20 часов.

***Верховная Рада 6 декабря 1991 года приняла закон о Вооруженных Силах страны.