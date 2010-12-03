В понедельник в девяти городах Украины - фейерверки и салюты
16:15, 03 декабря 2010Политика
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Праздничные фейерверки и салют двадцатью залпами пройдут в девяти украинских городах 6 декабря по случаю девятнадцатилетия Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Михаил ЕЖЕЛЬ.
Фейерверки начнутся в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 20 часов.
***Верховная Рада 6 декабря 1991 года приняла закон о Вооруженных Силах страны.
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