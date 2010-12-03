Януковичу «законный» демонтаж палаток на Майдане настроения не испортил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет законным демонтаж спецотрядами милиции палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «последние процессы в Украине, на наш взгляд, полностью отвечают демократическим процессам».

Он напомнил, что период подготовки Налогового кодекса был признан недостаточным для принятия такого важного решения. Поэтому, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «люди выразили свою точку зрения, которую нужно было учесть».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что вчера она была учтена решением парламента по инициативе Президента.

«Диалог, который по этому вопросу прошел, я считаю вполне приемлемым, и вчера он завершился принятием соответствующего решения. Что касается дальнейших действий – они также входили в плоскость демократическую, ведь верховенство права, законов Украины является обязательным для всех», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Сегодня в Киеве на том месте, где стояли палатки, митингующие, устанавливается новогодняя (после длинной паузы - УНИАН) елка, люди будут скоро праздновать Новый год (главную Новогоднюю елку страны на Майдане Незалежности в Киеве устанавливают ко дню Святого Николая, 19 декабря – УНИАН). Мы поддерживаем желание киевлян жить в покое, в стабильной ситуации, будем все делать для того, чтобы это проходило всегда, было хорошее настроение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Тем более, я не вижу, как говорят, повода, чтобы настроение было плохое. Попытка некоторых политических сил столкнуть государственную власть с киевлянами не удалась», - сказал Президент и добавил: “Палатки были убраны по решению суда, а новогодняя елка устанавливается по решению Киевской городской государственной администрации».

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В ночь на 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают изменения в кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится. По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето на Налоговый кодекс, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.