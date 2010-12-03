За законопроект Азарова не проголосовал ни один из 419 депутатов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет о попытках Министерства образования и науки уничтожить систему профессионально-технического образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время обсуждения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию управления профессионально-техническим образованием».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что этим документом предусмотрены «антигосударственные подходы» Министерства образования и науки, которые приведут к ликвидации системы профессионально-технического образования. По словам вице-спикера, к нему обращались многие руководители профтехучилищ, которые говорят, что, «к сожалению, министерство сегодня, как в свое время молодая команда ЧЕРНОВЕЦКОГО в погоне за недвижимостью и землей, начало практически уничтожать систему профтехучилищ».

Он заявил, что в этом году ликвидирован центр профтехобразования для переподготовки уволенных военнослужащих, а также реорганизованы три строительных профтехучилища, а их помещения переданы другим структурам.

Н.ТОМЕНКО отметил, что законопроект необходимо отклонить, «а Президенту посоветовать поставить министром образования того человека, который будет защищать образование, а не будет уничтожать его».

Во время обсуждения данного законопроекта, народные депутаты отмечали, что по сути законопроектом предполагается перевести систему профтехобразования на местное финансирование, что может привести к ее ликвидации, поскольку на местах нет средств для поддержки ПТУ.

В результате ни один народный депутат из 419, зарегистрированных в сессионном зале, не проголосовал за законопроект в первом чтении.