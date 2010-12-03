Майдан решил самоликвидироваться, чтобы не использовали политики?

Совет предпринимателей ночью принял решение о демонтаже палаточного городка на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Денис ШЕВЧУК, который назвался представителем Координационного совета Майдана - акции предпринимателей против Налогового кодекса.

По его словам, сегодня ночью “Совет предпринимателей принял решение о демонтаже Майдана. Сегодня мы заканчиваем акцию. Все решения приняты”.

“Мы не дадим использовать Майдан в политических целях”, - отметил Д.ШЕВЧУК.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Около 5 часов утра 3 декабря коммунальные службы города демонтировали палаточный городок на Майдане Незалежности.