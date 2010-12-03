Фирташ отреагировал на информацию Wikіleaks

Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ подтверждает факт встречи с американским послом Уильямом ТЕЙЛОРОМ в конце 2008 года, но отрицает коммерческое партнерство с Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Д.ФИРТАША, переданном УНИАН.

«Д.ФИРТАШ подтверждает, что он действительно провел встречу частного характера с бывшим Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ в конце 2008 года. Общение с Послом ТЕЙЛОРОМ носило частный и конфиденциальный характер и господин ФИРТАШ придерживается позиции о неразглашении информации об этой встрече», - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что Д.ФИРТАШ «никогда не скрывал факта знакомства с господином МОГИЛЕВИЧЕМ. Он уже подтверждал это в своем интервью для британского издания «Financial Times», опубликованном 13 июля 2006 года. Однако, господин ФИРТАШ никогда не вступал в деловое или коммерческое партнерство с господином МОГИЛЕВИЧЕМ, и господин МОГИЛЕВИЧ никогда не являлся акционером и не имел какого-либо отношения к компаниям «Еврал Транс Газ», «РосУкрЭнерго» либо к любым другим компаниям, которые связаны с деловыми интересами Д.ФИРТАША».

«Информация о том, что Д.ФИРТАШУ требовались какие-либо разрешения от господина МОГИЛЕВИЧА для ведения бизнеса, является абсурдной и лживой», - говорится в заявлении.

«Д.ФИРТАШ убежден, что в правовом обществе средства массовой информации не должны ссылаться на неподтвержденные факты, а тем более интерпретировать их в русле, выгодном отдельным силам», - отмечает пресс-служба.

*** 2 декабря с. г. украинские СМИ обнародовали материалы с сайта WikiLeaks, в которых шла речь о том, что бизнес Д.ФИРТАША якобы связан с С.МОГИЛЕВИЧЕМ.