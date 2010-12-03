Выезды предпринимателей в Киев отслеживают СБУ и спецполк ППС

Силовые структуры отслеживают все коллективные выезды людей в Киев, заявляет председатель Донецкой областной организации Всеукраинского комитета защиты прав человека Евгения РАТНИКОВА.

Как сказала она корреспонденту УНИАН в Донецке, «сегодня все, что связно с коллективными выездами, отслеживает власть. Их волнует, сколько поедет в Киев людей», - сказала Е.РАТНИКОВА и добавила, что этими вопросами занимаются не только СБУ, но и «в открытую» работники милиции.

Она сообщила, что убедилась в этом лично в ходе разговора с инспектором отдела общественной безопасности Донецкого городского управления внутренних дел.

По словам Е.РАТНИКОВОЙ, инспектор сообщила ей, что милиция «просто собирает информацию: сколько человек выезжает в Киев на акции протеста предпринимателей против Налогового кодекса». «Это нужно не только нам, это нужно для Киева», - призналась, по словам Е.РАТНИКОВОЙ, инспектор.

Более того, сказала она, инспектор интересовалась: в каком количестве формируются группы для выезда в Киев для того, чтобы «обеспечить» каждую своим сопровождающим. Для сопровождения таких групп в командировку отправляют сотрудников специального полка патрульно-постовой службы.

«Инспектор рассказала, что они отправляют своего работника в командировку сопровождать те группы, которые едут в Киев. Если едут поездом по 12-15 человек – сопровождает один милиционер, но выяснилось, что он не обязательно будет ехать рядом с ними в вагоне, а будет просто ехать в этом же поезде, - сказала Е.РАТНИКОВА. - То есть, милиционера не интересует безопасность этих людей в пути, а интересует, что они будут делать, когда выйдут из вагона».

Кроме того, по словам Е.РАТНИКОВОЙ, инспектор советовала дать предварительную заявку в Донецкий горисполком о том, сколько человек поедет в Киев.

«Они отслеживают сейчас все явно проявившиеся группы (отъезжающих в Киев) и, конечно, неявные. И, конечно, все мобилизовано, потому что на таких мероприятиях, как правило, работают сотрудники СБУ, уже просто в открытую задействуют органы внутренних дел – полк патрульно-постовой службы», - сказала глава общественной организации.

Е.РАТНИКОВА подчеркнула: «Я думаю, что это по всей Украине так власти мобилизуют правоохранителей на выявление, на сопровождение... Они, конечно, будут в гражданской одежде, и их очень беспокоит эта ситуация в Киеве».