Регионалы предлагают объявить персоной нон грата доктора Коэна

Фракция Партии регионов предлагает объявить персоной нон грата аналитика Ариэля КОЭНА за его статью в газете «Вашинтон таймс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Верховной Рады народный депутат V созыва из фракции Партии регионов Василий ЯДУХА.

По словам депутата, официальные органы власти Украины должны дать оценку публичной недружелюбной позиции А.КОЭНА, вплоть до объявления его персоной нон грата на территории Украины.

Он отметил, что Партия регионов «осуждает явно необъективные и недружелюбные по отношению к Украине, к легитимному парламенту и правительству высказывания доктора А.КОЭНА, который, кроме этого, выступает как сопредседатель американо-украинского комитета по политическому сотрудничеству», за его статью «Слабая Украина может стать легкой добычей России» в газете «Вашингтон таймс».

По словам В.ЯДУХИ, в этой статье речь идет о том, «что квотирование экспорта зерна нанесло удар по инвесторам, и в результате миллионы тонн зерна были выброшены в Черное море, а крестьяне-экспортеры потеряли сотни миллионов долларов».

Депутат отметил, что правительство Украины «ответственно заявляет, что экспортеры после создания государственных запасов продовольственного зерна получили беспрепятственную возможность вывезти квотный товар». Он назвал выдумками информацию об «утопленном или съеденном насекомыми зерне».

По словам В.ЯДУХИ, «миллион тонн зерна – это практически весь объем нашего экспорта зерна, а опустошить трюмы сухогруза в открытом море практически невозможно».

В.ЯДУХА также отметил, что в статье аналитика речь идет о том, что большинство населения Крыма уже выступают за воссоединение с Россией. «На основании чего делается такое провокационное заявление?», - спросил депутат. Он подчеркнул, что господин А.КОЭН имеет право «на собственные оценки происходящего в Украине, но если оценки не имеют ничего общего не только с принципом научной добросовестности, но даже элементарной политической корректностью, это требует соответствующего опровержения».

В.ЯДУХА подчеркнул, что эта статья «является набором лживых утверждений и унизительных характеристик». По его словам, А.КОЭН использует такие высказывания как «агрессивный премьер-министр, слабый Президент, хаотичный коррумпированный парламент». Депутат считает, что такие вещи «будто написаны под диктовку лидеров украинской деструктивной оппозиции».