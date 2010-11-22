Предприниматели будут ночевать на Майдане

Участники акции протеста против подписания Налогового кодекса Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ собираются отправиться с Майдана Незалежности до улицы Банковой, где находится Администрация Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции протеста призвали митингующих в течение 15 минут собраться на ул. Институтской для того, чтобы двинуться на улицу Банковую.

Кроме того, организаторы призвали оставаться на Майдане Незалежности на всю ночь и разбивать палатки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве предприниматели протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Они начали свою акцию утром на Майдане Незалежности, после чего пошли к Администрации Президента с требованием к Виктору ЯНУКОВИЧУ ветировать этот Налоговый кодекс.