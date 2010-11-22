В столичной милиции надеются, что предприниматели разойдутся сами

В столичной милиции подтверждают информацию о том, что один из судов Киева принял решение о запрещении проведения массовых мероприятий в центре города.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, «такое решение действительно есть. Оно будет вручено организаторам акции, и мы надеемся, что они прислушаются и выполнят решение суда, чтобы не тревожить исполнительную службу и не привлекать ее и, наверно, также наших сотрудников к его принудительному исполнению».