На Майдан уже зовут киевлян

Участники акции протеста, которая проходит на Майдане Незалежности в столице против принятого Налогового кодекса, призывают жителей Киева присоединиться к ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из участников митинга.

В частности, он призвал киевлян «перестать смотреть телевизор» и прийти на Майдан Незалежности.

Также организаторы мероприятия заявили, что их цель - разбить в центре столицы «даже не палаточный городок, а палаточный город».

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева сегодня запретил предпринимателям проводить акции в центре столицы с 22 по 26 ноября.

“То есть, общественные организации должны освободить центр города”, - объяснил собеседник агентства УНИАН соответствующее решение суда.