На сцену Майдана пустили Тимошенко

На Майдане Незалежности, где проходит акция протеста против Налогового кодекса, выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

Напомним, что ранее организаторы акции отказывались пускать на сцену нардепа-бютовца Олега Ляшко, мотивируя это тем, что протестующие предприниматели не хотят "ложиться ни под одну из политсил. "Нам предлагают разные политические силы ложиться под их крыло. Но этого не будет! Мы получаем помощь от политических сил, но под кого-то ложиться не будем", - заявили активисты со сцены.

Ляшко все-таки прорвался к микрофону, но его предупредиди, что это в последний раз.