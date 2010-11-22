На сцену Майдана не хотели пускать Ляшко, но он пробился

Активисты предпринимателей, бастующих против Налогового кодекса, чуть было не пустили на сцену депутата БЮТ Олега Ляшко.

Так организатор акции со сцены заявил, что Ляшко пытается пробиться на сцену "насильно".

"Здесь стоят обычные люди, каждый из них хочет выступить. Имейте совесть, депутат Ляшко, не толкайте людей, для чего вы это делаете?" - сказал организатор.

"Наша акция аполитичная. Каждый выступает за себя. Мы не позволим возглавлять нас", - заявил он.

Вместе с тем позднее он провел голосование. Люди высказались против выступления депутата, однако Ляшко все-таки позволили выступать со сцены.

"Господин Ляшко, выйдите на сцену, но это в последний раз", - сказал организатор.

"Нам предлагают разные политические силы ложиться под их крыло. Но этого не будет! Мы получаем помощь от политических сил, но под кого-то ложиться не будем", - заявили активисты со сцены.

Украинская правда