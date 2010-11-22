Янукович уже сказал Европе, когда мяч будет на ее стороне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинская сторона сможет выполнить мероприятия Плана действий по отмене визового режима с Европейским Союзом уже в первом полугодии 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, которая состоялась по результатам 14-го саммита Украина-ЕС.

«Мы осознаем свой уровень ответственности при выполнении задач, поставленных при получении Дорожной карты (Плана действий по отмене визового режима – УНИАН)», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, безусловно, этот документ отображает четкие условия, которые Украина должна выполнить для того, чтобы достичь цели получения безвизового режима.

«И, безусловно, это определенные последовательные шаги, которые мы должны сделать в ближайшее время, скорее всего, в первом полугодии 2011 года», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, украинская сторона над этими реформами уже работает. «И надеюсь, что мы эту задачу выполним. И тогда, как говорят, мяч будет на европейской стороне», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.