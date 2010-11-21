Оргкомитет забастовки: милиция препятствует проезду в Киев

Сотрудники милиции препятствуют прибытию в Киев на завтрашнюю акцию протеста предпринимателей из разных регионов Украины.

Об этом УНИАН сообщил представитель Организационного комитета забастовки предпринимателей Украины Александр ДАНИЛЮК.

Так, по его словам, в воскресенье в 17 часов в городе Первомайске Николаевской области сотрудники милиции задержали три микроавтобуса, в которых находились 60 человек. После общения сотрудников правоохранительных органов с водителями, те отказались ехать дальше. Теперь участники завтрашней акции пытаются найти других перевозчиков, чтобы те отвезли их в Киев.

Подобная ситуация сложилась и в Житомире. Там группа предпринимателей, которая должна была ехать в Киев на пяти автобусах, в последний момент осталась без транспорта. Перевозчики отказались везти их в столицу.