БЮТ проведет внутреннее расследование по сегодняшнему голосованию

Фракция «БЮТ-Батьківщина» 29 ноября обсудит вопрос о возможности исключения из фракции десяти народных депутатов, которые поддержали сегодня изменения в Конституцию относительно проведения парламентских выборов в октябре 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в этой политической силе по итогам сегодняшнего заседания фракции ««БЮТ-Батьківщина».

По словам собеседника агентства, сегодня на заседании фракции обсуждался этот вопрос, однако к общей точке зрения депутаты так и не пришли.

Во время заседания фракции высказывались аргументы как за, так и против возможности исключения десяти депутатов из «БЮТ-Батьківщини». В то же время некоторых из тех, чьи голоса были учтены при голосовании за изменения в Конституцию, заявили, что не принимали участия в нем, а просто их карточками проголосовал кто-то другой. Источник агентства заметил, что в связи с этим было поручено первому заместителю лидера фракции ««БЮТ-Батьківщина» Андрею КОЖЕМЯКИНУ провести внутреннее расследование и выяснить все обстоятельства, при которых 10 депутатов проголосовали за внесение изменений в Конституцию.

В то же время официально журналистам заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ заявил, что этот вопрос вообще не обсуждался. По его словам, в ходе заседания «обсуждался вопрос принятия Налогового кодекса, а также голосование в первом чтении относительно внесения изменений в Конституцию». «Но вопрос относительно депутатов или их исключения вообще не стоял в повестке дня», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня 10 депутатов от БЮТ проголосовали за предварительное одобрение изменений в Конституцию, которыми предусматривается проведение выборов в Верховную Раду в октябре 2012 года.

Среди тех, кто проголосовал из фракции БЮТ, - Николай БАГРАЕВ, Александр БУРЯК, Петр ГАСЮК, Иван КУРОВСКИЙ, Евгений СИГАЛ, Владимир ШКУБЕНКО, Олег ШЕВЧУК, Степан ГЛУЗЬ, Тариэл ВАСАДЗЕ, Владимир ШАМАНОВ.