Налоговый бунт по-хмельницки: предприниматели сломали двери ОГА (фото)

В Хмельницком в акции протеста против принятия Налогового кодекса принимают участие около 10 тысяч предпринимателей.

Как сообщает корреспондент УНИАН, пикетчики еще с 9 утра заняли площадь возле облгосадминистрации. Предприниматели держат траснпаранты с лозунгами “Налоговый кодекс Тигипко-Азарова — геноцид предпринимателей”, “Нет — налоговому рабству”. Также они скандируют фамилию губернатора Ядухи и требуют оставить высокий кабинет и выйти к народу. Голос их не был услышан, поэтому предприниматели впали в крайности.

Сначала делегировали несколько людей, чтобы передать обращение главе облгосадминистрации. Однако милиция, которая спряталась в помещении облгосадминистрации, их не пропустила. Тогда взбудораженная тысячная толпа хлынула к дверям ОГА. С применением силы они выломали входные двери облгосадминистрации. Дальше их не пустила милиция.

С начала акции губернатора Василия Ядуху и еще некоторых чиновников вывели через черный ход Дома Советов и те, по информации поинформированных источников, оставили помещение.

По словам председателя профсоюза “Защиты предпринимателей Хмельницкого” Надежды Кнец, предприниматели областного центра не будут выполнять Налоговый кодекс, если его примет Верховная Рада. “Мы не будем выполнять такой позорный Налоговый кодекс до тех пор, пока власть не сядет за стол переговоров с предпринимателями и не учтет наших предложений. Я уверена, что у Президента Януковича есть здравый смысл, чтобы ветировать данный документ”, - отметила она. Госпожа Кнець прибавила, что руководству ОГА недолго осталось руководить областью. Масса предпринимателей поддержала ее скандированием “Власть — долой!”

Фото Александра Зоряна