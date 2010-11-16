Терехин отозвал все свои поправки - «власть быстрее получит по морде»

Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН отозвал все свои поправки к проекту Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

С.ТЕРЕХИН сказал: «Сейчас смотрю на эту мизансцену, которая у нас в зале происходит, и у меня впечатление такое, что чем быстрее примут этот хлам, тем быстрее эта власть получить по морде».

На данное время депутаты уже проголосовали 5 статей проекта Налогового кодекса во втором чтении.