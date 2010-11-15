Киселев намерен способствовать «вязке» представителей элит Украины и РФ

Заместитель генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании Дмитрий КИСЕЛЕВ намерен способствовать «вязке» представителей элит Украины и России посредством организации для них встречи в киевском клубе «Сковорода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.КИСЕЛЕВ заявил сегодня в ходе совместной пресс-конференции с российским бизнесменом Виктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ, давшим согласие на участие в сегодняшней встрече с украинскими бизнесменами в клубе «Сковорода». (Клуб «Сковорода», созданный в Киеве по инициативе Д.КИСЕЛЕВА, ставит своей целью объединить российскую и украинскую элиты, дав возможность чаще общаться в неформальной обстановке. Клуб назван в честь выдающегося украинского философа и поэта Григория Сковороды – УНИАН.)

По словам российского журналиста, «как собакам элитных пород требуется посторонняя помощь при вязке, они уже не могут самостоятельно, так и людям благородной натуры требуется человек, который бы их просто представил друг другу. Иначе получится, как в том анекдоте, когда два англичанина умерли на необитаемом острове, потому что их просто некому было представить». При этом Д.КИСЕЛЕВ, обращаясь к В.ВЕКСЕЛЬБЕРГУ, добавил: «Я не знаю, согласиться ли Виктор Феликсович с этой аналогией, но для наглядности я ее привел».

В свою очередь В.ВЕКСЕЛЬБЕРГ пошутил: «Я уже, знаете, с определенным напряжением жду этой встречи в клубе, с учетом ваших аналогий».

«Я считаю, что представления элит друг о друге как в Украине, так и России смехотворны. Я хотел бы привезти в Киев из Москвы людей первого ряда, чтобы три часа украинские лидеры из различных сфер задавали им вопросы. Тогда они смогут решать общие задачи для своих стран», - убежден Д.КИСЕЛЕВ.

Объясняя свою позицию в отношении проведения встреч в клубе «Сковорода» без прессы, Д.КИСЕЛЕВ посетовал, что зачастую СМИ пытаются в своих интересах создать сенсацию. «Это может смазывать человеческие отношения, которые я хочу наладить. Как врачи проводят консилиумы без прессы, так и люди первого ряда должны иметь право общаться без прессы, у них нет обязанности жить все время в стеклянном доме», - отметил Д.КИСЕЛЕВ. Он сообщил, что принять участие в следующей встерче клуба «Сковорода» уже дал российский режиссер Никита МИХАЛКОВ.