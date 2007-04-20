Президент и премьер-министр обсуждают пути выхода из политического кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Главная тема встречи - пути выхода из политического кризиса, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Кроме того, запланировано, что глава правительства проинформирует Президента о результатах своего визита в Польшу, во время которого, в частности, речь шла о координации действий обеих стран в подготовке к Чемпионату Евро-2012.