Президент и премьер-министр обсуждают пути выхода из политического кризиса
11:57, 20 апреля 2007Политика
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Сообщение пресс-службы главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Главная тема встречи - пути выхода из политического кризиса, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Кроме того, запланировано, что глава правительства проинформирует Президента о результатах своего визита в Польшу, во время которого, в частности, речь шла о координации действий обеих стран в подготовке к Чемпионату Евро-2012.
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