Кириленко с Тимошенко насобирали 150 заявлений о выходе из фракции

“По состоянию на эту минуту почти все депутаты фракции “Наша Украина” написали заявления о выходе из фракции. После голосования межпартийным съездом за такие заявления полномочия этих народных депутатов автоматически досрочно прекращаются”, - сообщил на брифинге лидер партии “Наша Украина” Вячеслав Кириленко. Об этом сообщает сайт Нашей Украини.

По его словам, заявления пустят в ход после того, как список кандидатов в народные депутаты, которые сегодня отменен решением межпартийного съезда, будет также отменен ЦИК.

“Мы имеем на руках заявления практически всех народных депутатов, кроме тех, которые находятся в заграничной командировке. Сейчас заявлений народных депутатов от фракций “Наша Украина” и БЮТ есть свыше 150, - сказал лидер партии “Наша Украина”. - Заявления написаны депутатами собственноручно, в двух экземплярах, на депутатских бланках с датой и личной подписью”.

“В случае, если даже КС примет решение отложить или признать нелегитимным указ Президента, все равно после решения съездов блоков “Наша Украина” и БЮТ Верховная Рада 5 созыва не сможет продолжать свою работу. Потому вопрос досрочных парламентских выборов даже для оппонентов этой идеи является лишь вопросом времени”, - убежден Вячеслав Кириленко.