БЮТ требует проводить следующие выборы в ВР по действующему закону

Блок Юлии Тимошенко требует от власти не менять действующий закон о выборах народных депутатов накануне следующих парламентских выборов.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«ЯНУКОВИЧ привык играть с правилами, а не по правилам. Оценка граждан Украины и международного сообщества местных выборов, которые состоялись в Украине 31 октября, свидетельствует, что это были самые грязные, нечестные и недемократические выборы. Мы имеем сейчас измененное законодательство, которое играло исключительно против демократии, против законного выбора граждан», - подчеркнул политик.

«Именно поэтому накануне выборов в парламент, когда бы они ни состоялись, Блок Юлии Тимошенко настаивает на том, чтобы эти выборы проходили исключительно по действующему закону о выборах в Верховную Раду», - заявил С.СОБОЛЕВ.

При этом премьер-министр оппозиционного правительства добавил, что данный закон признан международным сообществом как один из наиболее демократических и честных. Он позволил и в 2006, и в 2007 годах провести выборы в соответствии с европейскими стандартами и позволил поочередно – то оппозиции, то большинству - побеждать на выборах, отметил С.СОБОЛЕВ.

«Принципиально важно, чтобы следующие выборы в Верховную Раду проходили в сответствии с действующим законодательством, которое отвечает европейским стандартам», - резюмировал он.