Лёвочкин: Янукович поддерживает закон о доступе к публичной информации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает принятие закона о доступе к публичной информации как фактор развития демократии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня на брифинге в Киеве.

Он заметил, что В.ЯНУКОВИЧ будет рассматривать закон о доступе к публичной информации после того, как он будет проголосован в парламенте и передан в Администрацию Президента.

При этом С.ЛЁВОЧКИН отметил, что глава государства не оказывает влияния на фракцию Партии регионов в Верховной Раде с целью рассмотрения и принятия этого законопроекта в той или другой редакции. «Это не входит в конституционные обязанности Президента», - добавил С.ЛЁВОЧКИН.

«Что касается позиции Президента, то он неоднократно заявлял, что закон о доступе к публичной информации, я не говорю сейчас о той редакции, которая рассматривается в парламенте, это документ, который будет продвигать демократию в Украине. И он поддерживает наличие такого закона», - заявил С.ЛЁВОЧКИН.