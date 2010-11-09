Гриценко призывает Европу не давать визы руководству Украины

Лидер всеукраинской общественной организации "Гражданская позиция", народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) призывает Европейский Союз ввести визовые ограничения для руководства Украины из-за фальсификации местных выборов.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Я посоветовал бы европейцам: не нужно защищать нас, защитите свои интересы и интересы своих граждан", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, на таможне не только с украинских, но и с европейских импортеров "берут по 20-30 тыс. долларов сверх всех таможенных платежей".

"Не только с наших предпринимателей требуют "откат" с НДС по 30-40%, но и с американцев, французов и немцев, и они платят! Поэтому пусть защитят себя, если у них действительно есть ценности, а не ритуальные заклинания: честные выборы, отсутствие коррупции, нерушимое налоговое законодательство, судебная система. Так составьте списки тех, кто нарушает эти ценности в нашей стране, потому что человеческая природа такова, что он будет нарушать эти ценности и там! Не выдавайте им шенгенских виз. И если будет известно, что определенный член правительства, либо губернатор, либо судья не получил визу, это будет очень сильным сдерживающим фактором! Поставьте этот шлагбаум! Они не поедут в Африку или в Азию, поскольку у них имущество в Европе, и детей своих они учат там!", - заявил депутат.

А.ГРИЦЕНКО считает, что по результатам местных выборов 2010 года нужно делать системные выводы. "Этими выборами, первыми для ЯНУКОВИЧА как Президента, страна отброшена, как минимум, в 2004 год", - убежден он.

По его мнению, еще одним сдерживающим фактором для украинской власти являются кредиты Международного валютного фонда, без которых действующий в Украине режим не сможет поддерживать имидж сильной власти.

"Нынешняя власть толстокожая. Протокольные призывы к демократии и соблюдению закона их не очень прошибают. А вот без кредитов правительство АЗАРОВА, при всех своих заявленных возможностях как сильной власти не способно сбалансировать бюджет - ни текущий, ни следующего года. И сейчас очень серьезные переговоры проходят, потому что они не могут убедить МВФ, что в состоянии будут в последующие годы это отдать. Вот и есть два мощных фактора - кредиты МВФ и защита европейских и американских прав в Украине, в том числе и ограничение визового режима", - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.