Пройдет круглый стол: «Закрытые партийные списки - убийцы демократии»

14-00 - Круглый стол на тему: «Закрытые партийные списки - убийцы демократии». На обсуждение вынесены: анализ «Закона о выборах народных депутатов Украины» от 2004 года (вопрос несовместимости с требованиями современного украинского общества по результатам деятельности Верховной Рады); выводы о внесении изменений в избирательное законодательство Украины на основе сравнительного анализа избирательных систем стран Европы (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).