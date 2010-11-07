Коммунисты собрались на митинг в Киеве

Сторонники Коммунистической партии Украины на Бессарабский площади Киева, возле памятника Ленину, проводят митинг, посвященный 93-й годовщине Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг собрались более тысячи человек преимущественно преклонного возраста.

Сторонники КПУ раздают листовки, в которых отмечается, что результатом 20 лет “капитализма” в Украине стало “обнищание народа”. «Вопрос стоит так: либо паны «запанують у рідній сторінці», превратив нас в быдло, либо мы ликвидируем эту нечесть как эсплуататорский класс», - говорится в распространяемых листовках.

Кроме флагов КПУ на митинге также есть флаги Социалистической партии. Также некоторые люди держат в руках портреты Сталина и Ленина.

Между тем на Майдане Незалежности продолжается монтаж сцены с плакатом: «93 годовщина Великой Октябрьской революции».