Пшонка сделал Кузьмина своим первым замом
16:04, 04 ноября 2010Политика
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Кудрявцев ушел "по собственному"
Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА назначил своим первым заместителем Рената КУЗЬМИНА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, отметив при этом, что В.ПШОНКА другим своим приказом удовлетворил рапорт об увольнении по собственному желанию Виктора КУДРЯВЦЕВА с должности заместителя генпрокурора.
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