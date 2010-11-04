Пшонка сделал Кузьмина своим первым замом

16:04, 04 ноября 2010
Политика
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Кудрявцев ушел "по собственному"

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА назначил своим первым заместителем Рената КУЗЬМИНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, отметив при этом, что В.ПШОНКА другим своим приказом удовлетворил рапорт об увольнении по собственному желанию Виктора КУДРЯВЦЕВА с должности заместителя генпрокурора.

 

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