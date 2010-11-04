Мировая пресса: Янукович провалил тест на демократию

США раскритиковали проведение Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ местных выборов в Украине, отметив, что «выборы не отвечали стандартам открытости и честности».

С такой оценкой Государственного департамента США украинских выборов вышло сегодня американское издание The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что 3 ноября Посольство США в Украине обнародовало заявление о том, что выборы 31 октября стали шагом назад, по сравнению с недавними президентскими выборами. В заявлении также осуждаются недавно принятые изменения в избирательное законодательство, «которые прямо сработали в интересах провластной Партии регионов».

«Воскресные выборы стали первыми при Президенте ЯНУКОВИЧЕ, поэтому их считали проверкой его верности демократии. Реакция США свидетельствует, что ЯНУКОВИЧ провалил этот тест на демократию», - пишут также Джошуа ШАФФИН и Роман ОЛЕАРЧИК в материале для американской Financial Times.

Издание цитирует пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин ЭШТОН, которая обеспокоенная сообщениями о нарушениях во время голосования, в частности, учитывая опыт проведения в Украине выборов, которые отвечали международным стандартам.

«Они подрывают доверие народа к избирательному процессу и дальнейшему укреплению демократии в Украине», - сказала пресс-секретарь.

Немецкая Die Press обращает внимание «на возобновление старой практики фальсификации результатов выборов по всей стране с помощью так называемого административного ресурса».

Нико ЛАНГЕ в своей статье, в частности, пишет: “За фасадом любезности осуществляется политика, которая поддерживает старые структуры, мешает настоящей модернизации и сближает Украину с Россией, отдаляя ее от ЕС. Конкуренция здесь не приветствуется, стандарты демократии и верховенства права часто игнорируются”.

Информационное агентство France Press цитирует позицию Госдепартамента США относительно нарушений избирательного законодательства на выборах 31 октября: “Местные и иностранные наблюдатели на местных выборах в Украине зафиксировали многочисленные процедурные нарушения в день голосования».

«При том что выборы, которые привели ЯНУКОВИЧА к власти в феврале этого года, могли быть примером открытости для всего постсоветского пространства, местные выборы 31 октября отличаются свертыванием демократии», - отмечает France Press.