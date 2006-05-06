Ющенко пообещал ветеранам доступ к современным методам диагностики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что в ближайшее время он подпишет указ, который откроет беспрепятственный доступ к современным методам диагностики, профилактики и лечения основных заболеваний людей преклонных лет.

Об этом он сказал сегодня во время своего традиционного субботнего радиообращения к соотечественникам, посвященного 61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

При этом глава государства обратился ко всем медицинским работникам с просьбой “обнаружить внимание и беспокойство к тем, кто ради нас жертвовал своей жизней”. Также В.Ющенко обратился к представителям местных влад, главам областных и районных администраций, руководителей социальных служб со словами, что они обязаны помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. “Сделайте жизнь ветеранов удобной, обеспечьте их жильем, транспортом, связью, социальной помощью”, - сказал В.Ющенко.

По его словам, в особенном внимании ветераны нуждаются в День Победы 9 мая.

“В каждом городе и селе власть должна организовать проведение Дня Победы для ветеранов на высоком уровне”, - отметил Президент.

Он отметил, что нынешнее поколение украинцев - в неоплатном долгу перед ветеранами, и менее всего, что оно может для них сегодня сделать – это обеспечить достойную старость.

В этом контексте В.Ющенко напомнил, что в прошлом году Кабинет Министров утвердил Программу социальной защиты ветеранов; были внесены изменения в Закон "О статусе ветеранов войны"; какими повышены пенсионные выплаты, увеличен объем льгот для ветеранов войны. Также, по словам В.Ющенко, в нынешнем бюджете больше 4 миллиардов гривен предназначено для льгот и компенсаций ветеранам, выделено свыше 37 млн. гривен на санаторно-курортное лечение ветеранов войны, свыше 45 млн. гривен – на оздоровление инвалидов, с 1 января более чем вдвое выросли пенсии инвалидов всех групп, вырос размер разовой денежной помощи, которую ветераны войны получают ко дню Победы.

“Пусть этот небольшой жест будет свидетельством внимания и почета со стороны украинского общества”, - отметил Президент.