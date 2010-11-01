Регионал об использовании админресурса: может, и перешли грань...

В Сумской области Партия регионов во время избирательной кампании могла применить административный ресурс.

Об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН, сказал заместитель руководителя областного избирательного штаба ПР Сергей ВИННИЧЕНКО.

“Где-то, может, и перешли грань...”, - сказал он.

При этом регионал не смог четко объяснить, почему некоторые руководители облгосадминистрации до выборов в рабочее время агитировали избирателей за правящую партию.

“Мне это неизвестно. Работал клуб избирателей, но это не штабная работа”, - отметил С.ВИННИЧЕНКО.

Комментируя обнародованное в сумской газете “Панорама” журналистское расследование под названием “Пирамида ЧМЫРЯ” (Юрий ЧМЫРЬ - председатель Сумской облгосадминистрации), в котором сообщалось о функционировании в Сумской области разветвленной системы “сетевого политического маркетинга” с оплатой его участникам в пропорции 40/60 до и после выборов, С.ВИННИЧЕНКО рассказал, что “сетевой маркетинг работал параллельно”, а о его существовании он лично узнал из газеты.

Как сообщал УНИАН, руководство газеты “Панорама” на прошлой неделе заявило о факте массовой скупки последнего номера газеты в киосках “Укрпочты”, в котором сообщалось о схеме возможных фальсификаций выборов 31 октября в Сумской области. По этому поводу главный редактор еженедельника Евгений ПОЛОЖИЙ сделал заявление о совершении преступления (препятствование распространению информации) в управление СБУ в Сумской области. Кроме того, руководство “Панорамы” допечатало за собственные средства спецтираж газеты, которая 29 октября силами редакции была бесплатно распространена среди избирателей Сумской области.