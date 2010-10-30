В Черновцах люди Яценюка хотели снять с выборов конкурента?

Черновицкая городская избирательная комиссия не удовлетворила жалобу местной организации «Фронта змін» относительно снятия с выборов одного из кандидатов-мажоритарщиков в Черновицкий городской совет.

Главной претензией «Фронта змін», как утверждает неугодный конкурент, было использование мажоритарщиком в его предвыборных листовках зеленого цвета и графических указаний, которые партия Яценюка объявила своей интеллектуальной собственностью.

Кандидат-мажоритарщик, руководитель «Института развития города Черновцы» Олег Хавич, заявил, что по его мнению, такие действия «фронтовиков» за день до выборов – ни что иное как попытка лишить людей выбора и повторение в родной для А.Яценюка Буковине тех же методов, которые его политическая сила осуждает в других регионах Украины.

«Неделю назад председатель областной организации «Фронта змін» М.Бурбак в грубой форме требовал от меня изменить мои листовки, угрожая почему-то гражданским иском после выборов. Когда я отказался, на территории округа массово появилась агитационная продукция с фальшивыми выходными данными, которая призывала голосовать за «Фронта змін»… и О.Хавича как кандидата от этой партии, хотя я выдвинут от другой политической силы. Сразу после этого «фронтовики» начали требовать моего снятия с выборов. Я убежден, что все это утонченная провокация против меня как единственного кандидата, который родился и вырос в округе. Безусловно, я буду обжаловать в суде вынесенное мне комиссией предупреждение», – так описал развитие событий Хавич.

В то же время, по его информации, представители «Фронта змін» полны решительности довести начатое до конца. О.Хавич утверждает, что из источников в городской избирательной комиссии получил данные о том, что члены УИК и наблюдатели от «Фронта змін», якобы, получили указание фабриковать доказательства агитации за него в день выборов. На основании этих неправдивых свидетельств, утверждает источник, планируется предпринять повторную попытку снять О.Хавича с выборов в день голосования или вообще объявить выборы в округе недействительными.

«Мне досадно, что попытку лишить черновчан выбора предпринимает политическая сила, которую возглавляет прежний житель нашего европейского города. Надеюсь, что «Фронта змін» откажется от методов устранения конкурентов, присущих скорее евразийским режимам и их апологетам в Украине», - отметил Олег Хавич.

Как сообщал УНИАН, 27 октября на пресс-конференции в Черновцах А.Яценюк заявил: «у нас создана реальная машина для защиты результатов выборов», добавив, что для противодействия фальсификациям нужные не декларации и меморандумы, а практические действия и механизмы.